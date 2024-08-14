Казахстан участвует в Международной школе волонтеров Организации тюркских государств

В Чуйской области Кыргызской Республики проходит Международная школа для молодых волонтеров среди стран-членов Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участие принимают около 100 человек из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

В мероприятии также задействованы представители волонтерских организаций, государственных структур, международных организаций, НПО и молодежь стран ОТГ.

Школа предоставляет уникальные возможности для укрепления международного сотрудничества и обмена передовым опытом в области волонтерства.

В рамках Школы участники смогут получить образование по следующим направлениям: развитие сотрудничества и партнерства между добровольными организациями, акцентирование внимания на значении волонтерства для решения социальных, экологических и экономических проблем, формирование активного гражданского общества и создание условий для привлечения молодежи к волонтерской деятельности.