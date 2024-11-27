Казахстан участвует в Пленарной неделе ЕАГ

В юбилейном мероприятии участвуют представители стран-членов ЕАГ, (https://eurasiangroup.org/ru) а также наблюдатели, приглашённые страны и частный сектор
Делегация Казахстана принимает участие в Пленарной неделе Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), которая проходит в Индии и приурочена к 20-летию этой организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Так, казахстанская делегация приняла участие в заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки.
Отметим, что СРПФР координирует усилия стран-членов в борьбе с финансовыми преступлениями.
В 2024 году Совет (https://fiu-cis.org/) реализовал несколько важных инициатив:
- разработаны рекомендации по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в регионе;
- улучшены процедуры обмена информацией между странами;
- начата работа по созданию Международного центра для оценки рисков;
- обсуждены меры по борьбе с вовлечением молодежи в преступность.
Кроме того, Совет помогает внедрять международные стандарты в национальные системы и поддерживает страны-члены в улучшении их рейтингов при взаимных оценках.