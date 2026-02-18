Казахстан удвоил экспорт меда

Сельское хозяйство
49

Основной покупатель - Узбекистан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост экспорта меда в 2025 году в 2,5 раза подтверждает высокий международный спрос на отечественную продукцию и открывает новые возможности для наращивания агроэкспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

"По итогам 2025 года экспорт меда составил 1 477 тонн против 603 тонн в 2024 году. Основным направлением поставок остается Узбекистан — 1 264 тонны или 85,6% от общего объема", - говорится в сообщении.

Также казахстанский мед экспортировался в Канаду, КНР, Саудовскую Аравию, РФ и США. Впервые была поставка в Оман. Импорт меда значительно сократился и составил 262,4 тонны против 1 663 тонн в 2024 году, что свидетельствует о росте внутреннего производства и укреплении позиций отечественных производителей.

Сегодня в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Туркестанской областях, областях Абай и Жетісу насчитывается 241 тыс. пчелосемей, 90,2 тыс. из них — племенные. 

Ежегодно производится порядка 5 тыс. тонн меда, 46,5% или 2,3 тыс. тонн - в личных подсобных хозяйствах, 54% или 2,7 тыс. тонн — сельхозтоваропроизводителями.

В целях государственной поддержки предусмотрено субсидирование на удешевление стоимости производства меда — 200 тенге за реализованный килограмм продукции.

 

 

#Казахстан #экспорт #мед

Популярное

Все
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Гвардейцы встретились с ветераном Афганской войны
От планов к реальным делам
Место встречи – онлайн-платформа
Вновь в строю офицеры запаса
Один лист – одна возможность
Золото от Ризабека
Защитила от мошенников
«Ордабасы» сменил владельца
Медпомощь стала ближе
Победа над экс-чемпионкой мира
Дамба снова требует ремонта
Огнеупоры для металлургии
От миланских трасс до музейных фондов
Рынок требует перемен
Нацелены на укрепление взаимодействия
Общественное значение деятельности ученых в эпоху тоталитаризма
Сюда идут за вдохновением
AI, давай дружить!
Алгоритм ответственности: противостоять вызовам
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
В шаге от шахматной короны
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Итальянские высоты и столичный смотр
Три новые жизни
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

К посевной готовы
Форс-мажор на миллионы
Почти 20 тонн груш вернул Казахстан в Бельгию
Сельхозярмарка пройдёт в Астане в эти выходные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]