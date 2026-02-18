Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост экспорта меда в 2025 году в 2,5 раза подтверждает высокий международный спрос на отечественную продукцию и открывает новые возможности для наращивания агроэкспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

"По итогам 2025 года экспорт меда составил 1 477 тонн против 603 тонн в 2024 году. Основным направлением поставок остается Узбекистан — 1 264 тонны или 85,6% от общего объема", - говорится в сообщении.

Также казахстанский мед экспортировался в Канаду, КНР, Саудовскую Аравию, РФ и США. Впервые была поставка в Оман. Импорт меда значительно сократился и составил 262,4 тонны против 1 663 тонн в 2024 году, что свидетельствует о росте внутреннего производства и укреплении позиций отечественных производителей.

Сегодня в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Туркестанской областях, областях Абай и Жетісу насчитывается 241 тыс. пчелосемей, 90,2 тыс. из них — племенные.

Ежегодно производится порядка 5 тыс. тонн меда, 46,5% или 2,3 тыс. тонн - в личных подсобных хозяйствах, 54% или 2,7 тыс. тонн — сельхозтоваропроизводителями.

В целях государственной поддержки предусмотрено субсидирование на удешевление стоимости производства меда — 200 тенге за реализованный килограмм продукции.