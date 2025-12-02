Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан занял 44-е место из 217 стран в рейтинге Всемирного банка по показателям статистической эффективности, улучшив результат сразу на 21 позицию по сравнению с предыдущим годом (65-е место в 2023 году), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АСПиР

Всемирный банк ежегодно публикует рейтинг по показателям статистической эффективности (The Statistical Performance Indicators – SPI), который формируется на основе официально признанных международных источников. Он содержит актуальные и точные данные о мировом развитии, включая национальные, региональные и глобальные оценки.

Показатели статистической эффективности отражают возможности национальной статистической системы страны по таким критериям, как использование данных, предоставляемые услуги, статистические продукты, источники и инфраструктура данных. Диапазон значений – от 0 до 100, где 100 означает высокий уровень.

По данным прошлого года, национальная статистическая система Казахстана получила 84,9 балла из 100. Рост общего показателя произошел за счет улучшения компонентов «Использование данных» – +10, «Источники данных» – +10,2, «Инфраструктура данных» – +10 и «Услуги по предоставлению данных» – +1,1 балла.

В рейтинге SPI-2024 лидируют статистические системы Норвегии, Швеции и Канады.