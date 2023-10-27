Казахстан увеличивает количество авиарейсов в Таиланд

Число полетов между двумя странами увеличилось с 402 до 544 в неделю

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Комитет гражданской авиации МТ РК сообщил об увеличении количества авиарейсов между Казахстаном и Таиландом, передает Kazpravda.kz.

По информации КГА, в Бангкоке состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Таиланда. Делегацию РК возглавил заместитель председателя комитета гражданской авиации МТ РК Тимур Тлегенов, делегацию Королевства Таиланд – заместитель генерального директора управления гражданской авиации Таиланда Сарун Бенджанират.

Стороны обсудили возможность заключения нового межправительственного соглашения о воздушном сообщении и дальнейшее увеличение количества рейсов в связи с растущим спросом на воздушные перевозки между двумя странами.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании, который увеличивает общее количество разрешенных рейсов на 35,4% (с 402 до 544 рейса в неделю), в том числе 84 рейса в неделю между городами Астана, Алматы, Караганда, Шымкент и Бангкок, Пухкет, Краби, Утапао, а на остальных договорных маршрутах до 10 рейсов в неделю.

В КГА напомнили, что правительство Королевства Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года ввело временный безвизовый режим для граждан Казахстана.

Таким образом, казахстанцы могут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы, отметили в пресс-службе.