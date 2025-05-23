Казахстан в следующем году планирует провести Региональный климатический саммит

Президент
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Глава государства принял Исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуарте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На встрече были обсуждены перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и Фондом.

Президент Касым-Жомарт отметил, что в нашей стране уделяется особое внимание охране окружающей среды, в том числе сохранению и приумножению лесного фонда, рациональному использованию природных ресурсов.

Казахстан в следующем году планирует провести Региональный климатический саммит. Основная цель данного мероприятия – поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.

В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии Фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.

Собеседники также подчеркнули значимость формирования бережного отношения к природе и развития экологической культуры в обществе.

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