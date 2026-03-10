Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина завершила выступление на юниорском чемпионате мира в Лиллехаммере (Норвегия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

По итогам мирового первенства в активе наших спортсменов четыре попадания в десятку лучших.

В индивидуальных соревнованиях Илья Мизерных завершил ЮЧМ на шестом месте.

Анастасия Горунова, Алиса Седова, Алена Свириденко и Виктория Рулева стали седьмыми в женских командных соревнованиях.

В этой же дисциплине Илья Мизерных, Даниил Калинкин, Артем Мешков и Давид Гааль показали шестой результат.

Также Казахстан вошёл в топ-10 в соревнованиях среди смешанных команд. Восьмым стали Илья Мизерных, Артем Мешков, Виктория Рулева и Алена Свириденко.