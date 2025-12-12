Казахстан вошел в ТОП-25 стран по количеству объектов культурного наследия ЮНЕСКО

Политика,Культура
57
Дана Аменова
специальный корреспондент

Символ единства кочевников – юрта получила новое признание на сессии ЮНЕСКО в Индии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин, комментируя это событие, подчеркнул значимость международного признания для укрепления идентичности, сообщает Kazpravda.kz

«На 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО в индийской столице Нью-Дели принято решение расширить существующую номинацию «Традиции изготовления и использования юрты», внесенную Казахстаном и Кыргызстаном в 2014 году. Это усиливает признание юрты как части мировой культуры и подчеркивает общность наследия Центральной Азии. Сегодня Казахстан представлен в 14 номинациях Репрезентативного списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, входя в топ-25 среди 183 стран-участниц», – написал он в Telegram.

По его словам, также сейчас на рассмотрении ЮНЕСКО находится национальная заявка Казахстана «Салбурын» и ряд многонациональных номинаций: «Искусство вышивки» (Казахстан, Узбекистан и Таджикистан), «Искусство валяния войлока» (Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Иран, Монголия, Таджикистан, Турция, Узбекистан), «Эпос Алпамыс» (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Турция, Узбекистан) и «Тақия» (Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция).

#ЮНЕСКО #Карин #культурное наследие #юрта

