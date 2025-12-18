Казахстан вошел в топ-7 новогодних направлений для китайских туристов

Китай,Туризм
137
Дана Аменова
специальный корреспондент

Жители Поднебесной всё чаще выбирают маршруты по Центральной Азии и Северной Европе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан вошел в топ-7 самых востребованных зарубежных направлений у туристов из КНР в период новогодних праздников. Об этом говорится в «Отчете о туристических тенденциях на новогодние праздники 2026 года», который опубликован одним из крупнейших онлайн-турагентств Китая - Tongcheng Travel, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Согласно данным, в период с начала декабря до новогодних праздников количество бронирований авиабилетов из крупнейших городов Китая в Казахстан увеличилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем бронирований гостиниц вырос более чем на 80%.

Как уточняется, в структуре выездного туризма Китая усиливается интерес к направлениям Центральной Азии и Северной Европы. Казахстан укрепляет позиции как перспективное направление для зимнего отдыха и активных видов туризма. Наибольшей популярностью среди китайских туристов пользуются города Алматы и Астана.

Аналитики Tongcheng Travel также отмечают рост спроса на горнолыжные поездки в Казахстан с конца ноября.

В нацкомпании отметили, что за 11 месяцев текущего года поток посетителей из КНР в Казахстан превысил 876 тысяч человек. Для сравнения - за 12 месяцев прошлого года этот показатель составлял 655 тысяч человек. Это подтверждает высокий уровень интереса к РК и эффективность системной работы по продвижению Казахстана на туристском рынке Поднебесной, упрощению визовых процедур и расширению прямых авиасообщений между двумя странами, добавили в нацкомпании.

#Китай #туризм #Новый год #топ

