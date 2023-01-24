Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном

Международное сотрудничество , Транспорт
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Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А-319/Е-190/Б-757.

Фото: ans.kz

В рамках работы по возобновлению и открытию международного сообщения, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Азербайджанской Республики проработан вопрос возобновления авиакомпанией «Азербайджан Хава Йоллары» регулярных пассажирских рейсов по маршрутам Баку – Астана и Баку – Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА МИИР РК.

Так, азербайджанская авиакомпания, начиная с 10 марта, планирует возобновление регулярных пассажирских рейсов по маршруту Баку – Астана с частотой 2 рейса в неделю (четверг, суббота), а также с 11 марта - по маршруту Баку – Алматы с частотой 2 рейса в неделю (среда, воскресенье).

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А-319/Е-190/Б-757.

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