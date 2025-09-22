Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права

159

Главы Казахстана, Бразилии, Иордании, Китая, Франции и ЮАР совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) выступили с заявлением, призывающим к сохранению гуманности во время войн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: пресс-служба МИД РК

В своём заявлении главы государств выразили тревогу в связи с широкомасштабными нарушениями международного гуманитарного права (МГП) в конфликтах по всему миру и невообразимыми человеческими страданиями, к которым они приводят. Они призвали все государства и стороны вооружённых конфликтов соблюдать МГП, в частности нормы, касающиеся защиты гражданских лиц, гражданских объектов, а также медицинских и гуманитарных работников. Главы государств также объявили об организации в 2026 году глобальной встречи высокого уровня, посвящённой сохранению гуманности во время войны.

Заявление было сделано в рамках продвижения Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву. Инициатива направлена на разработку практических рекомендаций по обеспечению более строгого соблюдения МГП и была запущена 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе встречи руководства МИД шести стран-инициаторов и МККК. На данный момент к инициативе официально присоединились 89 государств, а свыше 130 приняли участие в глобальных и региональных консультациях по семи тематическим направлениям.

Совместное заявление опубликовано на шести официальных языках ООН, а также на казахском и португальском языках с целью широкого информирования общественности.

#заявление #призыв #гуманитарное право

