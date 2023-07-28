Казахстан выступил соавтором резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей осквернения религиозных символов

В документе осуждаются все формы насильственных действий против людей на основе их религии или убеждений.

Фото пресс-службы МИД РК

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, направленную на развитие межконфессионального диалога и противодействие разжиганию ненависти. Казахстан выступил соавтором данной резолюции вместе с другими 47 странами-членами ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В принятой резолюции осуждаются все формы насильственных действий против людей на основе их религии или убеждений.

Также в документе уделено внимание осуждению любых актов, направленных против религиозных символов, священных книг, домов, рабочих мест, собственности, школ, культурных центров и мест поклонения.

Решение о включении в текст резолюции ООН указаний на религиозные символы и священные книги было принято на фоне серии случаев сожжения и актов осквернения Священного Корана в европейских странах.

Отметим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал акты сожжения Корана в странах Европы непозволительными провокациями.

Глава государства призвал Генеральную Ассамблею ООН сказать свое веское слово об участившихся случаях религиозного вандализма.