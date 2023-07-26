Непозволительные провокации – президент Токаев об актах сожжения Корана

Президент, ООН
128
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Президент Казахстана призвал Генеральную Ассамблею ООН сказать свое веское слово об участившихся случаях религиозного вандализма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

«Президент Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами», – отметила пресс-служба главы государства.

Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий.

«По мнению главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.

Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН», – цитирует президента РК его пресс-служба.

 

 

 

 

 

 

#Токаев #президент #религия #ислам #Коран

Популярное

Все
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
В Кызылорде началось бесплатное обучение женщин в рамках национального проекта «Мен – кәсіпкер»
Требования к маркировке молока и молочной продукции станут жестче
Правительство в полном объеме выделило средства на подготовку ТЭЦ Риддера к отопительному сезону
В области Жетысу в разгаре жатва озимых: урожай собран уже на 32 200 га
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Береги город смолоду!
Комплексный план по борьбе с теневой экономикой утвердило Правительство РК
Как бороться с зависимостью?
Мечты сбываются!
Обещанную прибавку получили не все
Жухлые деревья – вестники разрухи
Матрица национальной идеи
Города, в которых мы живем
Оплати налоги вовремя
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
Завершился очередной сезон этнолагеря «Жас қазақ»
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны
Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения
Токаеву рассказали о борьбе с коррупцией в Казахстане
Токаев поздравил президента и народ Египта с Днем революции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]