Непозволительные провокации – президент Токаев об актах сожжения Корана

Президент Казахстана призвал Генеральную Ассамблею ООН сказать свое веское слово об участившихся случаях религиозного вандализма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

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«Президент Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами», – отметила пресс-служба главы государства.

Казахстан является инициатором проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий.

«По мнению главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.

Свое веское слово по этому поводу должна сказать и Генеральная Ассамблея ООН», – цитирует президента РК его пресс-служба.