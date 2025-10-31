Казахстан завоевал 13 медалей в турнире по бочча в Актау

Спорт
0

АО «Кселл» (с брендом activ), национальный оператор мобильной связи, выступил партнёром Международного турнира по бочча среди тюркоязычных стран, который проходит в Актау с 25 по 31 октября в рамках программы «Актау - культурная столица Тюркского мира 2025», передает Kazpravda.kz

Турнир объединил параспортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции и стал площадкой для укрепления дружбы, инклюзии и культурных связей между странами Тюркского мира.

 «Для нас важно, что партнёром турнира стал activ, казахстанский бренд, выросший здесь, в нашей стране. Поддержка со стороны национального бренда придаёт особое значение этому событию. Как и оператор связи activ, такие инициативы объединяют всех нас, независимо от физических возможностей», - отметила Карлыгаш Альмухамбетова, Исполнительный директор Федерации бочча Мангистауской области.

В рамках партнёрства компания предоставила фирменные сувениры и подарки для участников турнира и поддержала организацию мероприятия.

 «Мы гордимся тем, что можем быть частью событий, которые вдохновляют, делают лучше и меняют восприятие возможностей человека. Наш бренд activ - это люди, культура и движение вперёд. Поддерживая такие инициативы, мы поддерживаем идею сильного и открытого Казахстана, который стремится объединять и становиться лучше», — прокомментировал Аскар Жамбакин, председатель правления АО «Кселл».

Международный турнир по бочча проводится на площадке Halyk Arena и имеет международный статус. Он направлен на развитие паралимпийского спорта, социальную адаптацию людей с особыми потребностями и продвижение инклюзивных ценностей в обществе.

По итогам соревнований команда Казахстана завоевала 2 место, уступив лишь команде Азербайджана, таким образом казахстанские атлеты завоевали 2 золотых медали, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Третье место осталось за командой из Узбекистана. Ещё одна казахстанская команда заняла четвёртое место, показав высокий уровень подготовки и командного духа.

Справка:

Бочча - паралимпийский вид спорта, развивающий координацию, стратегическое мышление и концентрацию. В турнире 2025 года принимают участие более 80 спортсменов из пяти тюркоязычных стран.

#Спорт #Актау #бочча

Популярное

Все
Стерильно, автономно, бесперебойно
«Жил я тогда на Клеверной улице...»
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Зоозащитники предлагают
Цифровая революция в глубинке
Хаб больших возможностей
Дорожные службы готовы к зиме
Все внимание – селу
Тараз обновляет транспортные артерии
Многоликий Синьцзян: мелодии гранатового края
Ақ мешіт – символ старого города
Путь сапера. Николай Голубченко разминировал поля и обезвреживал фугасы
В Алматинской области прооперированы сотни домашних собак и кошек
Арман Шекимов вместе с друзьями помог сотням нуждающихся
Якорные проекты нефтяного и газового региона
Огородных дел мастер
Шымкент за гуманное отношение
Право без границ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Экибастуз создает новые кластеры
Голубое топливо пришло в Жетысу
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области

Читайте также

Итоги открытого Кубка Президента РК
Казахстанские борцы завершили юношеские Азиатские игры с д…
Анонсировали битву Жанибека Алимханулы за три титула
«Семей» и «Кайрат» одержали победы в Лиге чемпионов УЕФА

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]