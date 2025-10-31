АО «Кселл» (с брендом activ), национальный оператор мобильной связи, выступил партнёром Международного турнира по бочча среди тюркоязычных стран, который проходит в Актау с 25 по 31 октября в рамках программы «Актау - культурная столица Тюркского мира 2025», передает Kazpravda.kz

Турнир объединил параспортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Турции и стал площадкой для укрепления дружбы, инклюзии и культурных связей между странами Тюркского мира.

«Для нас важно, что партнёром турнира стал activ, казахстанский бренд, выросший здесь, в нашей стране. Поддержка со стороны национального бренда придаёт особое значение этому событию. Как и оператор связи activ, такие инициативы объединяют всех нас, независимо от физических возможностей», - отметила Карлыгаш Альмухамбетова, Исполнительный директор Федерации бочча Мангистауской области.

В рамках партнёрства компания предоставила фирменные сувениры и подарки для участников турнира и поддержала организацию мероприятия.

«Мы гордимся тем, что можем быть частью событий, которые вдохновляют, делают лучше и меняют восприятие возможностей человека. Наш бренд activ - это люди, культура и движение вперёд. Поддерживая такие инициативы, мы поддерживаем идею сильного и открытого Казахстана, который стремится объединять и становиться лучше», — прокомментировал Аскар Жамбакин, председатель правления АО «Кселл».

Международный турнир по бочча проводится на площадке Halyk Arena и имеет международный статус. Он направлен на развитие паралимпийского спорта, социальную адаптацию людей с особыми потребностями и продвижение инклюзивных ценностей в обществе.

По итогам соревнований команда Казахстана завоевала 2 место, уступив лишь команде Азербайджана, таким образом казахстанские атлеты завоевали 2 золотых медали, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Третье место осталось за командой из Узбекистана. Ещё одна казахстанская команда заняла четвёртое место, показав высокий уровень подготовки и командного духа.

Справка:

Бочча - паралимпийский вид спорта, развивающий координацию, стратегическое мышление и концентрацию. В турнире 2025 года принимают участие более 80 спортсменов из пяти тюркоязычных стран.