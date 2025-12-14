Казахстан завоевал 68 медалей на V юношеских Азиатских Пара играх

В общекомандном медальном зачёте казахстанская команда заняла 5-е место среди 45 стран-участниц, передает Kazpravda.kz

Завершились V Юношеские Азиатские Пара игры, прошедшие в городе Дубай. По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала 68 медалей, в том числе 25 золотых, 23 серебряные и 20 бронзовых. В общекомандном медальном зачёте казахстанская команда заняла 5-е место среди 45 стран-участниц.

В Играх от имени Казахстана приняли участие 60 спортсменов, выступивших в 9 видах спорта. Наибольшее количество наград было завоёвано в пара плавании — 34 медали. Также в активе сборной 11 медалей в пара армрестлинге, 7 — в пара настольном теннисе, 6 — в пара лёгкой атлетике и 6 — в пара пауэрлифтинге.

Кроме того, национальная команда завоевала золотую медаль в голболе, серебряную — в бочча, а также одну серебряную и одну бронзовую медали в пара таеквондо. В соревнованиях по пара стрельбе из лука Казахстан был представлен одним спортсменом, однако призовых мест в этом виде спорта зафиксировано не было.

«На V Юношеских Азиатских Пара играх спортсмены нашей страны продемонстрировали достойные результаты. Эти достижения стали итогом государственной поддержки, слаженной работы тренеров и медицинского персонала, а также поддержки со стороны родителей. Кроме того, данные Игры сыграли важную роль в становлении молодых спортсменов, позволив им получить международный соревновательный опыт, пройти международную классификацию и заложить основу для дальнейшего роста», — отметил руководитель управления спорта РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с инвалидностью» Кайрат Сейтбеков.

Отметим, что V Юношеские Азиатские Пара игры прошли с 10 по 13 декабря в городе Дубай. В соревнованиях приняли участие более 1300 спортсменов из 45 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта.

