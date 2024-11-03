Казахстан завоевал еще два «золота» молодежного чемпионата мира по боксу

Спорт
82

Сборная Казахстана по боксу отметилась ещё двумя золотыми медалями молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), передает Kazpravda.kz со ссылкой Olympic.kz

Фото: Olympic.kz

На первую ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев (до 75 килограммов) и Аружан Зейноллаева (до 81 килограмма).

Бегалиев в финале оказался сильнее Джафарбека Шахбазова из Узбекистана.

Зейноллаева выиграла у Рухшоны Папариевой (Узбекистан).

Добавим, что ранее первым на ЧМ стал Торехан Сабырхан (до 67 килограммов).

3 ноября пройдут ещё четыре финала с участием казахстанских боксеров. 

#Казахстан #бокс #ЧМ #золото

Популярное

Все
Что такое инвойс и зачем он необходим при покупке товаров из Китая?
Казахстан завоевал еще два «золота» молодежного чемпионата мира по боксу
Регулировать потоки трудовых ресурсов договорились ЕАЭС и МОМ
Создатель Linux рассказал, что на самом деле представляет собой современный ИИ
Премий для госслужащих больше не будет
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
3 млрд лет назад в Землю врезался гигантский астероид
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов
Душой – казах, по паспорту – немец
В КазНИИ онкологии и радиологии открыт центр лучевой терапии
Какие цены на уголь в Казахстане
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
«Болашақ» может остаться без будущего
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Двух алматинцев-дропперов задержали полицейские в Кокшетау
Ризабек Айтмухан вышел в финал молодежного чемпионата мира по вольной борьбе
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории

Читайте также

Казахстанские пловцы на этапе Кубка мира в Сингапуре устано…
Какие соревнования по зимним видам спорта пройдут в ноябре
Жамилю Бакбергенову торжественно встретили в аэропорту Аста…
Нуркожа Кайпанов завоевал золотую медаль ЧМ по вольной борь…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]