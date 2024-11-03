Казахстан завоевал еще два «золота» молодежного чемпионата мира по боксу

Сборная Казахстана по боксу отметилась ещё двумя золотыми медалями молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), передает Kazpravda.kz со ссылкой Olympic.kz

Фото: Olympic.kz

На первую ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев (до 75 килограммов) и Аружан Зейноллаева (до 81 килограмма).

Бегалиев в финале оказался сильнее Джафарбека Шахбазова из Узбекистана.

Зейноллаева выиграла у Рухшоны Папариевой (Узбекистан).

Добавим, что ранее первым на ЧМ стал Торехан Сабырхан (до 67 килограммов).

3 ноября пройдут ещё четыре финала с участием казахстанских боксеров.