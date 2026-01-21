Отметим, что ранее наша сборная в "ските" завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Фото: ASC

Команда Казахстана по стендовой стрельбе отметилась ещё несколькими медалями на чемпионате Азии в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Золотую награду стране принесли Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина, Наргиза Сарманова. Спортсменки показали первый результат в командных соревнованиях в "трапе".

Также казахстанцы в "трапе" проявили себя и в индивидуальном зачёте. Вторыми стали Максим Бедарев и Элеонора Ибрагимова.

