Казахстан завоевал ещё одно «золото» чемпионата Азии по стендовой стрельбе
Отметим, что ранее наша сборная в "ските" завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.
Команда Казахстана по стендовой стрельбе отметилась ещё несколькими медалями на чемпионате Азии в Дохе (Катар), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Золотую награду стране принесли Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина, Наргиза Сарманова. Спортсменки показали первый результат в командных соревнованиях в "трапе".
Также казахстанцы в "трапе" проявили себя и в индивидуальном зачёте. Вторыми стали Максим Бедарев и Элеонора Ибрагимова.
