Свыше 50 млн тенге выманили супруги у людей через WhatsApp

Закон и Порядок
93
Дана Аменова
специальный корреспондент

В результате их преступных действий пострадали 112 человек

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Байзакском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении двух жителей региона, сообщает Kazpravda.kz 

По информации областной прокуратуры, было установлено, что последние, начиная с декабря 2024 года, по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения размещали в мессенджере WhatsApp объявления о продаже посуды и иных товаров для дома по заниженным ценам.

Для создания видимости законной деятельности и повышения доверия покупателей первоначальным клиентам товары фактически доставлялись. В последующем, принимая заказы от других граждан, деньги получали, однако обязательства по поставке товаров не исполняли, распоряжаясь полученными средствами по своему усмотрению.

«В результате преступных действий пострадали 112 человек, которым причинён материальный ущерб на общую сумму 51 288 146 тенге. В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину и выразили раскаяние. Приговором суда муж осуждён к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, супруга — к 2 годам 4 месяцам лишения свободы», – сообщили в надзорном органе.

Кроме того, прокуратура Жамбылской области обратила внимание граждан на необходимость проявлять бдительность при приобретении товаров через мессенджеры и социальные сети, не доверять предложениям о продаже товаров по существенно заниженным ценам без соответствующих гарантий и документов. При возникновении фактов мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

#суд #мошенничество #супруги #WhatsApp

Популярное

Все
Как ИИ и Big Data открывают недра
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Турпроект «Алатау аманаты» получил мировое признание
Простая арифметика
Воплотят инфраструктурную программу
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Золотой пируэт в Альпах
«Время тюльпанов»
Триумф в Линце
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Бег от истории или от себя?
«Легенда об Алане» – эпос в формате 3D
Дубль от Милада Карими
Полицейские сопроводили более двух тысяч автомобилей в Акмолинской области
Покупка в Интернете – кот в мешке
Нить поколений
Мир перемен и судьба цивилизации
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Слово о замечательном человеке
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Жизнь на жайляу
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

380 вкладчиков стали жертвами финпирамиды Sirius Energy
Подросток играл на телефоне родственника и сообщил код моше…
МВД предупредило казахстанцев о фиктивных вакансиях за гран…
Табунщик распродавал чужой скот в Акмолинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]