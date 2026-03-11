В результате их преступных действий пострадали 112 человек

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Байзакском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении двух жителей региона, сообщает Kazpravda.kz

По информации областной прокуратуры, было установлено, что последние, начиная с декабря 2024 года, по предварительному сговору, с целью незаконного обогащения размещали в мессенджере WhatsApp объявления о продаже посуды и иных товаров для дома по заниженным ценам.

Для создания видимости законной деятельности и повышения доверия покупателей первоначальным клиентам товары фактически доставлялись. В последующем, принимая заказы от других граждан, деньги получали, однако обязательства по поставке товаров не исполняли, распоряжаясь полученными средствами по своему усмотрению.

«В результате преступных действий пострадали 112 человек, которым причинён материальный ущерб на общую сумму 51 288 146 тенге. В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью признали вину и выразили раскаяние. Приговором суда муж осуждён к 2 годам 8 месяцам лишения свободы, супруга — к 2 годам 4 месяцам лишения свободы», – сообщили в надзорном органе.

Кроме того, прокуратура Жамбылской области обратила внимание граждан на необходимость проявлять бдительность при приобретении товаров через мессенджеры и социальные сети, не доверять предложениям о продаже товаров по существенно заниженным ценам без соответствующих гарантий и документов. При возникновении фактов мошенничества незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.