Казахстанцы отличились на международном турнире по настольному теннису

Спорт,Теннис
142
Дана Аменова
специальный корреспондент

Спортсмены завоевали медали как в одиночном, так и в смешанном разрядах

Фото: пресс-служба НОК РК

В Даммаме (Саудовская Аравия) завершился крупный международный турнир по настольному теннису WTA Youth Contender. Команда Казахстана отметилась на нем девятью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

U11, личный разряд
2 место - Аделя Алжанова
3 место - Шохина Миркодирова

U13, личный разряд
1 место - Жания Бекмухамбетова

U15, личный разряд
2 место - Алексей Маркин

U15, смешанный разряд
1 место Алексей Маркин/Айназ Адильгереева
2 место Кирилл Берников/Арайлым Сапабек
3 место - Дагир Данияров/Жания Бекмухамбетова

U19, смешанный разряд
1 место Абдулла Мамай/Алиса Цвигун
3 место Нурбол Токтамыс/Елизавета Лаврова

#турнир #настольный теннис

Популярное

Все
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
В США запустили сайт по продаже «Золотой карты Трампа»
США собираются проверять соцсети у въезжающих иностранцев
Возврат активов: 15 млрд тенге выделили на водоснабжение сел Жамбылской области
Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Что изменилось в жизни казахстанцев: взгляд общества на реформы в год Независимости
В Актау впервые зарегистрирован случай посмертного донорства
В области Абай полицейские эвакуировали 24 человека с трассы
Арестован глава стройкомпании в Семее за хищение более 1 млрд тенге у дольщиков
Более 20 тыс. исполнительных надписей оформили нотариусы в сговоре с МФО
ВАП зафиксировала факты избыточного изъятия активов Фонда соцстрахования
Токаев передал наилучшие пожелания аятолле Али Хаменеи
Задержан водитель, скрывшийся после смертельного наезда
Токаев поблагодарил иранскую делегацию за копии ценных древних рукописей о Казахстане
«От сердца к сердцу» − акция волонтеров
Какие документы подписал Казахстан с Ираном
Казахстанцы отличились на международном турнире по настольному теннису
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
В тройке лидеров
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
В Бенине военные захватили власть
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане
Определились победители чемпионата Казахстана по стрельбе и…
Великолепная пятерка на Australian Open
Золото из Даммама

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]