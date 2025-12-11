Спортсмены завоевали медали как в одиночном, так и в смешанном разрядах

Фото: пресс-служба НОК РК

В Даммаме (Саудовская Аравия) завершился крупный международный турнир по настольному теннису WTA Youth Contender. Команда Казахстана отметилась на нем девятью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

U11, личный разряд

2 место - Аделя Алжанова

3 место - Шохина Миркодирова

U13, личный разряд

1 место - Жания Бекмухамбетова

U15, личный разряд

2 место - Алексей Маркин

U15, смешанный разряд

1 место Алексей Маркин/Айназ Адильгереева

2 место Кирилл Берников/Арайлым Сапабек

3 место - Дагир Данияров/Жания Бекмухамбетова

U19, смешанный разряд

1 место Абдулла Мамай/Алиса Цвигун

3 место Нурбол Токтамыс/Елизавета Лаврова