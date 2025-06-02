Новые рейсы будут выполняться три раза в неделю

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Air Astana начала выполнять новые прямые рейсы Атырау - Баку и Алматы - Франкфурт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА Минтраспорта

По информации Комитета гражданской авиации, 31 мая авиакомпания Air Astana начала выполнять прямые рейсы по маршруту Атырау — Баку на воздушных судах A320 и А321. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

Кроме того, авиакомпания Air Astana начала осуществлять прямые полеты из Алматы во Франкфурт-на-Майне с 1 июня. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и воскресеньям на авиалайнерах A321LR.

Ожидается, что открытие авиасообщений в Азербайджан и Германию будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества со странами, добавили в КГА.