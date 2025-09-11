Казахстанцы завоевали «золото» на Кубке Азии по фехтованию среди кадетов

Спорт
84
Дана Аменова
специальный корреспондент

Национальная женская сборная по фехтованию на сабле отметилась двумя наградами

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по фехтованию завоевала ряд медалей во второй день Кубка Азии среди кадетов в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В командных соревнованиях по фехтованию на рапире Едиль Кусман, Валентин Сладков, Евгений Токанов, Мансур Естеу поднялись на первую ступень пьедестала.

У девушек сборная РК по фехтованию на сабле завоевала две награды. Наиля Исхакова, Айганым Какенова, Айша Сыздык, Леона Югай стали вторыми.

София Андриянова, Арина Фролова, Айдана Каратаева, София Яковлева отметились "бронзой".

Рапиристка Алуа Муканова финишировала на третьем месте.

#золото #Кубок Азии #кадеты #фехтование

