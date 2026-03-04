Казахстанец стал бронзовым призером турнира по гребному слалому в Таиланде
В городе Районг (Таиланд) проходит международный рейтинговый турнир по гребному слалому Thailand Open, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В первый соревновательный день сборная Казахстана отметилась бронзовой медалью.
Казахстанец Владислав Рябко поднялся на третью ступень пьедестала в каяк-кроссе.
Победителем соревнований стал представитель Австралии Севан Билло. Второе место занял спортсмен из Узбекистана Самандар Сайдуллаев.