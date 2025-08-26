Фото: Федерация бадминтона

Дмитрий Панарин завоевал серебряную медаль в мужской одиночной категории на престижном международном турнире Cameron International Challenge 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию бадминтона Казахстана

"На протяжении соревнований Панарин продемонстрировал яркую, уверенную и стабильную игру, подтвердив свой высокий уровень подготовки и стремление к победам. В парной категории, выступая вместе с Махсутом Таджибуллаевым, он также добился отличного результата — дуэт пробился в четвертьфинал турнира", - говорится в сообщении.

Для казахстанских спортсменов это уже второй громкий успех за месяц. Напомним, что ранее Панарин и Таджибуллаев завоевали бронзовые медали на JE Wilson Ghana International 2025, укрепив позиции Казахстана на мировой бадминтонной арене.

Казахстанский бадминтон уверенно движется вперёд, подтверждая свой статус на международной сцене, добавили в федерации.