Казахстанец завоевал «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо

В активе национальной сборной уже три медали

Дзюдоист Ансарбек Гайнуллин завоевал бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Он поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 73 килограммов.

В схватке за «бронзу» Гайнуллин оказался сильнее Влада Митру из Молдовы.

Также в НОК добавили, что в активе сборной Казахстана уже три медали. Ранее в весе до 60 килограммов Талгат Орынбасар стал вторым, а Шерзод Давлатов показал третий результат.