Казахстанец завоевал «золото» ЧА по плаванию в Индии
Адильбек Мусин отличился на дистанции 50 метров баттерфляем
Представитель команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал победителем чемпионата Азии в Ахмедабаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Казахстанец завоевал золотую медаль в плавании на 50 метров баттерфляем. На финише он показал 23.74.
Третье место в решающем заплыве занял его сокомандник Максим Сказобцов (23.90).
В этом же виде программы у женщин София Абубакирова показала второй результат, а Софья Сподаренко финишировала третьей.