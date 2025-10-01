Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал победителем чемпионата Азии в Ахмедабаде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанец завоевал золотую медаль в плавании на 50 метров баттерфляем. На финише он показал 23.74.

Третье место в решающем заплыве занял его сокомандник Максим Сказобцов (23.90).

В этом же виде программы у женщин София Абубакирова показала второй результат, а Софья Сподаренко финишировала третьей.