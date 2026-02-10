Казахстанка побила мировой рекорд на чемпионате Азии по стрельбе в Индии

Спорт
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

Соревнования проходят в трёх возрастных категориях

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Дели национальная сборная Казахстана завоевала две золотые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма 

В индивидуальных соревнованиях среди женщин в упражнении «пневматическая винтовка, 50 метров, 3 позиции» победу одержала София Шульженко. В финале, куда отобрались восемь лучших спортсменок, она набрала 358,2 очка и обновила рекорд. Таким образом, казахстанская спортсменка стала обладательницей мирового и азиатского рекордов в этом упражнении среди взрослых и юниоров. Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Индии.

В командных соревнованиях национальную сборную представили София Шульженко, Арина Малиновская и Елизавета Безрукова. По итогам финала казахстанские спортсменки заняли первое место в общем зачёте, набрав 1760 баллов.

Отметим, что соревнования проходят в трёх возрастных категориях - взрослые, молодёжь и юниоры. В этом году в Дели за медали борются 320 спортсменов из 20 стран Азии. В составе сборной Казахстана выступают 47 стрелков во всех трёх возрастных категориях. Главный тренер взрослой сборной Казахстана - Ольга Довгун. Чемпионат Азии завершится 13 февраля.

#Индия #чемпионат Азии #Минтуризма #София Шульженко

Популярное

Все
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Новая Конституция и судебная реформа в Казахстане
Важно объединиться вокруг реформ Президента
Урок в режиме AI
Ученые поддержали проект Конституции
Где контроль, там и качество
В основе – государственные и национальные интересы
Золотой клинок Руслана Курбанова
Фундамент образованного и инновационного Казахстана
Семь вершин Тяньцзиня
Драма на домашнем корте
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Миссия – помогать и развивать
Индустрия на ИИ-волне
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Бронзовый успех
Первые старты
«Помни обо мне, думай обо мне…»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Самая большая ценность
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Число пожаров в отопительный сезон снижается
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от занимаемых должностей
Продукция отправится в Эстонию
Возрождая кукурузную житницу
Предоставят льготные кредиты
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Важность активизации практических шагов
Дом культуры – сердце села
С акцентом на рациональное землепользование
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области

Читайте также

Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулев…
Семь вершин Тяньцзиня
Первые старты
Золотой клинок Руслана Курбанова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]