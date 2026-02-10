Фото: пресс-служба Минтуризма

В Дели национальная сборная Казахстана завоевала две золотые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

В индивидуальных соревнованиях среди женщин в упражнении «пневматическая винтовка, 50 метров, 3 позиции» победу одержала София Шульженко. В финале, куда отобрались восемь лучших спортсменок, она набрала 358,2 очка и обновила рекорд. Таким образом, казахстанская спортсменка стала обладательницей мирового и азиатского рекордов в этом упражнении среди взрослых и юниоров. Серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Индии.



В командных соревнованиях национальную сборную представили София Шульженко, Арина Малиновская и Елизавета Безрукова. По итогам финала казахстанские спортсменки заняли первое место в общем зачёте, набрав 1760 баллов.



Отметим, что соревнования проходят в трёх возрастных категориях - взрослые, молодёжь и юниоры. В этом году в Дели за медали борются 320 спортсменов из 20 стран Азии. В составе сборной Казахстана выступают 47 стрелков во всех трёх возрастных категориях. Главный тренер взрослой сборной Казахстана - Ольга Довгун. Чемпионат Азии завершится 13 февраля.