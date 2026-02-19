Казахстанка подала на авиакомпанию в суд

Суд
132

Турксибский райсуд города Алматы рассмотрел гражданское дело казахстанки по иску  к АО «Э» о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

26 июля 2025 года она приобрела авиабилеты на рейс  Кызылорда - Алматы. 16 августа после прохождения регистрации и прибытия в аэропорт сотрудники авиакомпании не допустили её на борт, пояснив, что регистрация была отменена. Она не смогла воспользоваться билетом и прибыть в Алматы в запланированное время.

Истец просила суд взыскать с ответчика  материальный ущерб (стоимость билета и связанные расходы), а также компенсацию морального вреда.

Суд установил, что истец прошла регистрацию на рейс, однако к посадке на воздушное судно допущена не была. Ответчик не представил суду наличие законных оснований для отказа в перевозке пассажира. Таким образом, авиакомпания не исполнила свои обязательства по перевозке пассажира.

В пользу истца с АО «Э» взысканы материальный ущерб, компенсация морального вреда в размере 500 000 тенге, а также судебные издержки.

Решение суда вступило в законную силу

