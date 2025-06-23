Казахстанская авиакомпания отменила рейсы на Ближний Восток

Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Air Astana сделала важное заявление для пассажиров в связи с последними событиями

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Air Astana сделала важное заявление для пассажиров в связи с последними событиями, сообщает Kazpravda.kz

Сегодня авиаперевозчик объявил об отмене сразу трех рейсов из Казахстана в Доху и Дубай.

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Air Astana отменяет на 24 июня следующие рейсы:

-KC205/206/Астана-Дубай-Астана KC897/898/

-Алматы-Дубай-Алматы KC551/552/

-Шымкент-Доха-Шымкент (чартер). 

«Пассажирам отменных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов», – сказано в публикации.

Там же добавили, что авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию и рассмотрит возобновление полетов с 25 июня по мере улучшения ситуации. 

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