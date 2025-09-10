С 24 по 28 сентября в Великобритании состоится 30-м Encounters Film Festival

Фото: акимат Астаны

На престижном фестивале состоится мировая премьера короткометражного фильма «ИТ» (Animals), снятого в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Короткометражный фильм «ИТ» (Animals), снятый в Астане кинокомпанией PROTALENT при участии TAURUS ASIA PRODUCTION, будет представлен на международном конкурсе 30-го юбилейного Encounters Film Festival в Бристоле. Фильм включён в основной конкурс и будет претендовать на две престижные награды — Гран-при Brief Encounters и приз зрительских симпатий.

Продюсерами проекта выступили Ардақ Қасымбек, Асель Саги, Дана Мутурганова и Анара Жунусова. Режиссёр фильма - Модияр Абдукадыров.

Главные роли в картине исполнили заслуженные деятели РК Алтынай Ногербек, Нуркен Отеул, а также молодые таланты Шахнияз Данияр и Асанали Апахан.

История поднимает острые социальные вопросы: жестокость общества к животным, равнодушие родителей к внутреннему миру своих детей и проблема подросткового буллинга. Через судьбу 11-летнего мальчика, переехавшего с отцом из города в аул, зритель сталкивается с драмой — попыткой ребёнка защитить бездомную собаку от жестокости сверстников, что оборачивается для него тяжёлыми последствиями.

Одновременно фильм напоминает о глубокой исторической дружбе человека и собаки, когда животное было не только другом, но и защитником, и помощником в охоте.

«Мы надеемся, что наша картина обратит на себя пристальное внимание казахстанцев и, возможно, станет манифестом доброго отношения к животным. Через историю ребёнка мы хотим показать, что милосердие и доброта определяют наше будущее. Мы гордимся тем, что наш фильм номинирован в программе такого престижного фестиваля. Для нас это уже победа и новое вдохновение для будущих проектов», — отмечают продюсеры фильма.

Также создатели подчеркивают, что при съёмках фильма ни одно животное не пострадало.

Encounters Film Festival — один из ведущих мировых фестивалей короткометражного кино и анимации, ежегодно собирающий режиссёров, продюсеров и зрителей со всего мира.