Казахстанская короткометражка номинирована на две награды международного кинофестиваля

Кино,Столица
10
Дана Аменова
специальный корреспондент

С 24 по 28 сентября в Великобритании состоится 30-м Encounters Film Festival

Фото: акимат Астаны

На престижном фестивале состоится мировая премьера короткометражного фильма «ИТ» (Animals), снятого в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Короткометражный фильм «ИТ» (Animals), снятый в Астане кинокомпанией PROTALENT при участии TAURUS ASIA PRODUCTION, будет представлен на международном конкурсе 30-го юбилейного Encounters Film Festival в Бристоле. Фильм включён в основной конкурс и будет претендовать на две престижные награды — Гран-при Brief Encounters и приз зрительских симпатий.

Продюсерами проекта выступили Ардақ Қасымбек, Асель Саги, Дана Мутурганова и Анара Жунусова. Режиссёр фильма - Модияр Абдукадыров.

Главные роли в картине исполнили заслуженные деятели РК  Алтынай Ногербек, Нуркен Отеул, а также молодые таланты Шахнияз Данияр и Асанали Апахан.

История поднимает острые социальные вопросы: жестокость общества к животным, равнодушие родителей к внутреннему миру своих детей и проблема подросткового буллинга. Через судьбу 11-летнего мальчика, переехавшего с отцом из города в аул, зритель сталкивается с драмой — попыткой ребёнка защитить бездомную собаку от жестокости сверстников, что оборачивается для него тяжёлыми последствиями.

Одновременно фильм напоминает о глубокой исторической дружбе человека и собаки, когда животное было не только другом, но и защитником, и помощником в охоте.

 «Мы надеемся, что наша картина обратит на себя пристальное внимание казахстанцев и, возможно, станет манифестом доброго отношения к животным. Через историю ребёнка мы хотим показать, что милосердие и доброта определяют наше будущее. Мы гордимся тем, что наш фильм номинирован в программе такого престижного фестиваля. Для нас это уже победа и новое вдохновение для будущих проектов», — отмечают продюсеры фильма.

Также создатели подчеркивают, что при съёмках фильма ни одно животное не пострадало.

Encounters Film Festival — один из ведущих мировых фестивалей короткометражного кино и анимации, ежегодно собирающий режиссёров, продюсеров и зрителей со всего мира.

#Астана #акимат #фильм #кинофестиваль #номинация

Популярное

Все
Цифровая трансформация судебной системы
Контуры будущего определены
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Там, где готовят востребованных специалистов
Запущено производство автоаксессуаров
Реабилитационный центр открылся в Сауране
А лаборатория-то зеленая!
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Признание в любви
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Ждут сельчане новоселья
На крыльях духа
Поединки на британском ринге
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Прочти 15 книг – получи миллион
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Распоряжение Главы государства о назначении
Приглядывают за временем
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Мост обрушился после ремонта
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На пути к е-экономике будущего
В Кызылординской области началась уборка риса
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Самокаты убирают с улиц Астаны
Токаев – об Астане: Требуются кардинальные меры
Вышел тизер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом …
Второе заседание казахстанско-монгольского Делового совета …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]