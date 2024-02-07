Казахстанская мука пользуется спросом на китайско-казахстанской границе

По мере приближения праздника Весны (Чуньцзе), помимо покупки традиционных китайских новогодних товаров, многие потребители отправляются в крупные торговые центры или на интернет-сайты, чтобы приобрести к Новому году что-то необычное из-за границы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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Многие люди покупают иностранные товары в китайско-казахстанском международном центре пограничного сотрудничества «Хоргос».

Центр сотрудничества расположен на территории двух стран - Китая и Казахстана. Он является первой зоной трансграничного экономического сотрудничества, совместно созданной двумя государствами. Согласно данным города Хоргос, с момента начала работы центра в апреле 2012 года по сегодняшний день в его китайской части обосновалось более 1 000 торговых предприятий.

Владелец лавки Лю Фугуй рассказывает о зарубежных новогодних товарах, которые сейчас в ходу: «Казахстанская мука, российские конфеты, вьетнамский кофе и грузинское красное вино пользуются особой популярностью. Мы начали пополнять складские запасы за два месяца до праздника Весны».

С пакетами в руках и маленькими картонными коробками на тележках многие китайские туристы возвращаются из Центра сотрудничества с богатой добычей.

Сун Сяньчжи, которая много лет работает в Хоргосе, уже стала любителем иностранных новогодних товаров.

«Каждый год перед Чуньцзе я приобретаю здесь иностранные специфические товары для своих детей и родственников. В других местах таких днем с огнем не сыщешь, а в Центре сотрудничества действует режим дьюти-фри, поэтому цены очень выгодные», - отмечает она, добавив, что после покупок она поспешит обратно в Урумчи, где ее уже ждут домочадцы.

Будучи важной платформой для торгово-экономического сотрудничества между странами и регионами, Центр сотрудничества предоставляет своим клиентам многочисленные льготы, наиболее привлекательной из которых для обычных потребителей является отсутствие пошлин. Согласно действующим в центре сотрудничества правилам, китайские туристы могут приобрести товары в рамках беспошлинной торговли на сумму 8 000 юаней на человека в день.

В январе этого года центр посетили почти 400 тыс. человек.