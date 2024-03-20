Казахстанская полиция перешла на усиление

В период празднования Наурыз мейрамы стражи порядка Казахстана перешли на усиленный вариант несения службы, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / АдильбекТауекелов

«По республике на службу заступили свыше 22 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, усилен визуальный контроль за местами проведения праздничных мероприятий посредством видеонаблюдения центров оперативного управления», — отметили в МВД.

Также в министерстве добавили, что повышены меры обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.