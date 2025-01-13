Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге

Теннис,Спорт
81
Дана Аменова
корреспондент

В новом рейтинге WTA Юлия Путинцева вновь улучшила свое положение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

фото: ФТК

После выхода в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия), Путинцева поднялась на две строчки и стала 23-й ракеткой мира. Елена Рыбакина опустилась на одну позицию и теперь занимает седьмое место.

Зарина Дияс поднялась на 15 «ступенек» - теперь она 366-я. 18-летняя Соня Жиенбаева расположилась на 633-м месте.

В парном разряде Анна Данилина поднялась с 23-й на 22-ю строку. Жибек Куламбаева, по-прежнему, 156-я. 

Также ранее стало известно, что Юлия Путинцева впервые вошла в ТОП-25 рейтинга WTA.

#теннис #рейтинг #рекорд #Юлия Путинцева #ФТК #казахстанка

Популярное

Все
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
За год в Казахстане изъяли 22 тонны наркотиков - МВД
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Более 20 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии
Около 80 сельскохозяйственных предприятий получили аккредитацию в Китае
На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца задержали в Новосибирске
Казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа
Столичная бригада Нацгвардии МВД РК пополнилась около 700 новобранцами
Пять человек оштрафовали за плохие дороги в Павлодарской области
Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге
Более 3 тысяч работодателей наказаны за нарушение трудовых прав
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов
ОАЭ, Южная Корея, Доминикана: в каких странах скрывались казахстанские преступники
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Казахстанские студенты готовятся ко Всемирной зимней универсиаде в Италии
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Каждый должен быть частью прогресса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Казахстан достиг исторического успеха на юниорском ЧМ по фр…
Историческое «золото» во фристайл-акробатике завоевал Динму…
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]