Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге

В новом рейтинге WTA Юлия Путинцева вновь улучшила свое положение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

фото: ФТК

После выхода в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия), Путинцева поднялась на две строчки и стала 23-й ракеткой мира. Елена Рыбакина опустилась на одну позицию и теперь занимает седьмое место.

Зарина Дияс поднялась на 15 «ступенек» - теперь она 366-я. 18-летняя Соня Жиенбаева расположилась на 633-м месте.



В парном разряде Анна Данилина поднялась с 23-й на 22-ю строку. Жибек Куламбаева, по-прежнему, 156-я.

Также ранее стало известно, что Юлия Путинцева впервые вошла в ТОП-25 рейтинга WTA.