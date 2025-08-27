По новым правилам к перевозке не допускаются продукты без заводской упаковки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аэропорты страны прекращают практику хранения предметов, изъятых у пассажиров при досмотре как запрещённые к перевозке на воздушном транспорте, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минтранспорта, данное решение принято для оптимизации процессов обслуживания пассажиров.

В рамках профилактических мер особое внимание уделяется разъяснению правил перевозки ручной клади и багажа. Заблаговременное ознакомление пассажирами с требованиями авиационной безопасности позволяет избежать изъятия запрещённых предметов при досмотре и способствует эффективному и быстрому прохождению процедур безопасности.

«Пассажирам рекомендуется заранее знакомиться с перечнем предметов, запрещённых к перевозке на воздушном транспорте. Подробная информация доступна на сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также размещена на стойках регистрации и в пунктах досмотра. Так, к примеру, вещества и предметы, запрещенные к перевозке в ручной клади: жидкости, аэрозоли и гели, содержащиеся в емкостях, вместимостью более 100 миллилитров и другие потенциально опасные предметы», – говорится в сообщении.

Отдельно стоит обратить внимание, что в соответствии с действующими требованиями авиационной безопасности к перевозке не допускаются продукты без заводской упаковки.

В частности, это касается мёда, варенья, молочных и других домашних заготовок. Подобные предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации.

С полным списком опасных веществ и предметов, запрещенных пассажирам к перевозке на гражданских воздушных судах, можно ознакомиться по ссылке.

Изъятые предметы и вещества, не соответствующие нормам авиационной безопасности, могут быть переданы провожающим гражданам.