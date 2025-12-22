Сегодня отмечают профессиональный праздник люди редкой и благородной профессии - архивисты. Этой дате заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева посвятила пост в Facebook , сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила глава Минкульта, архивное дело имеет стратегическое значение для любого государства. В условиях стремительного развития информационных технологий архивные источники стали важнейшей частью национальных ресурсов, играя ключевую роль в формировании национальной идентичности, патриотических ценностей, уважения к труду и преемственности поколений.

Исторический путь становления и динамичного развития Казахстана, достижения в экономике, науке, культуре, спорте и других сферах за годы Независимости отражены в фондах государственных архивов.

Сегодня в стране функционируют 236 государственных архивов, в которых хранится 74 725 фондов общим объёмом 27,8 млн единиц хранения. Более 3 млн дел переведены в электронный формат, что существенно повысило доступность архивных материалов для исследователей и граждан. Эти документы, являясь историко-культурным наследием, востребованы как в Казахстане, так и за рубежом, включая научное сообщество.

Архивная сфера активно развивается. В этом году во исполнение поручения Главы государства, данного на IV Национальном курултае, Министерством культуры и информации РК утверждена дорожная карта по созданию портала «Национальный цифровой архив», предусматривающая интеграцию архивных, музейных и библиотечных документальных материалов.

Национальный архивный фонд Казахстана систематически пополняется уникальными источниками. В рамках проекта «Архив – 2025» проведены исследования архивов, библиотек и научных учреждений 14 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Индию, Иран, Египет и государства Центральной Азии. В результате собрано более 7 тысяч ценных документов по истории Казахстана, которые последовательно вводятся в научный оборот.

Современный архивист — это универсальный специалист с высоким интеллектуальным потенциалом, сочетающий компетенции документоведа-эксперта, исследователя, IT-специалиста, реставратора и аналитика.

Труд работников архивной сферы получает заслуженное признание. В 2025 году Указом Главы государства трое архивистов награждены орденом «Құрмет», двое — медалью «Еңбек ардагері», один — юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Конституциясына 30 жыл».

Кроме того, 197 работников и ветеранов отрасли удостоены ведомственных наград, из них 64 человека награждены нагрудным знаком «Архив саласының үздігі».

Государством на системной основе принимаются меры по поддержке архивистов. В текущем году обучение прошли 265 специалистов, а в 2025 году средний уровень заработной платы работников архивной сферы увеличился на 29%.