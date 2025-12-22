Казахстанские архивисты отмечают профессиональный праздник

Культура и общество
608
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Сегодня отмечают профессиональный праздник люди редкой и благородной профессии - архивисты. Этой дате заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева посвятила пост в Facebook, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила глава Минкульта, архивное дело имеет стратегическое значение для любого государства. В условиях стремительного развития информационных технологий архивные источники стали важнейшей частью национальных ресурсов, играя ключевую роль в формировании национальной идентичности, патриотических ценностей, уважения к труду и преемственности поколений.

Исторический путь становления и динамичного развития Казахстана, достижения в экономике, науке, культуре, спорте и других сферах за годы Независимости отражены в фондах государственных архивов.

Сегодня в стране функционируют 236 государственных архивов, в которых хранится 74 725 фондов общим объёмом 27,8 млн единиц хранения. Более 3 млн дел переведены в электронный формат, что существенно повысило доступность архивных материалов для исследователей и граждан. Эти документы, являясь историко-культурным наследием, востребованы как в Казахстане, так и за рубежом, включая научное сообщество.

Архивная сфера активно развивается. В этом году во исполнение поручения Главы государства, данного на IV Национальном курултае, Министерством культуры и информации РК утверждена дорожная карта по созданию портала «Национальный цифровой архив», предусматривающая интеграцию архивных, музейных и библиотечных документальных материалов.

Национальный архивный фонд Казахстана систематически пополняется уникальными источниками. В рамках проекта «Архив – 2025» проведены исследования архивов, библиотек и научных учреждений 14 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Индию, Иран, Египет и государства Центральной Азии. В результате собрано более 7 тысяч ценных документов по истории Казахстана, которые последовательно вводятся в научный оборот.

Современный архивист — это универсальный специалист с высоким интеллектуальным потенциалом, сочетающий компетенции документоведа-эксперта, исследователя, IT-специалиста, реставратора и аналитика.
Труд работников архивной сферы получает заслуженное признание. В 2025 году Указом Главы государства трое архивистов награждены орденом «Құрмет», двое — медалью «Еңбек ардагері», один — юбилейной медалью «Қазақстан Республикасы Конституциясына 30 жыл».

Кроме того, 197 работников и ветеранов отрасли удостоены ведомственных наград, из них 64 человека награждены нагрудным знаком «Архив саласының үздігі».

Государством на системной основе принимаются меры по поддержке архивистов. В текущем году обучение прошли 265 специалистов, а в 2025 году средний уровень заработной платы работников архивной сферы увеличился на 29%.

- Уважаемые работники архивов! Искренне благодарю вас за вклад в развитие архивного дела, пополнение архивного фонда и введение документального наследия в научный оборот. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов во благо нашей страны! - заключила Аида Балаева.

 

#праздник #архивисты #профессия

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Путевка в жизнь
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Молодежь и волонтеры присоединятся к акции «Мейірімді Қазақ…
15-летие Тюркской академии отметили в Астане
Клуб открылся в отдаленном селе Кызылординской области
Алматинская область обновляет молодежную инфраструктуру

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]