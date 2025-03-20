Казахстанские артисты обратились к водителям

Звезды кино и шоу-бизнеса призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации МВД РК, популярные артисты объединились с полицией для повышения дорожной безопасности.

Заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды, актеры Дулыга Акмолда и Кайрат Адилгерей, а также певец Али Окапов и другие знаменитости присоединились к патрульным с призывом соблюдать ПДД.

Во время акции командир батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области Канат Болатұлы и его заместитель Ержан Сабитханұлы выехали на трассу, чтобы провести разъяснительную работу с водителями.