Казахстанские артисты обратились к водителям
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Звезды кино и шоу-бизнеса призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах, сообщает Kazpravda.kz
По информации МВД РК, популярные артисты объединились с полицией для повышения дорожной безопасности.
Заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды, актеры Дулыга Акмолда и Кайрат Адилгерей, а также певец Али Окапов и другие знаменитости присоединились к патрульным с призывом соблюдать ПДД.
Во время акции командир батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области Канат Болатұлы и его заместитель Ержан Сабитханұлы выехали на трассу, чтобы провести разъяснительную работу с водителями.