Казахстанские артисты обратились к водителям

Транспорт,Звезды,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Звезды кино и шоу-бизнеса призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации МВД РК, популярные артисты объединились с полицией для повышения дорожной безопасности.

Заслуженный деятель Казахстана Азамат Сатыбалды, актеры Дулыга Акмолда и Кайрат Адилгерей, а также певец Али Окапов и другие знаменитости присоединились к патрульным с призывом соблюдать ПДД.

Во время акции командир батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области Канат Болатұлы и его заместитель Ержан Сабитханұлы выехали на трассу, чтобы провести разъяснительную работу с водителями.

#полиция #обращение #водители #артисты

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