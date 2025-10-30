Сборная Казахстана по вольной и женской борьбе завершила своe выступление на III юношеских Азиатских играх в Бахрейне (Манама)

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

В копилке сборной - одно "золото", два "серебра" и шесть бронзовых медалей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Золотую медаль в копилку команды внес Асамбек Бекасыл (до 60 кг). Его победа стала одной из самых весомых для казахстанской борьбы на Играх.

"Серебро" у представительниц женской сборной - Мукат Жайдар (до 61 кг) и Сании Солтангали (до 53 кг)

Бронзовые награды завоевали: