Казахстанские дети рассказали о своих мечтах президенту

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства ответил на новогодние письма детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Традиционно в канун Нового года во всех регионах Казахстана устанавливаются «Ели желаний», где каждый ребенок может оставить конверты со своими пожеланиями.

В этом году в рамках акции на имя президента поступило большое количество писем со всех уголков страны, в том числе более 100 – от детей из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности, сирот.

Дети делились своими мечтами иметь велосипед, домбру или компьютер, побывать в летнем лагере и даже посетить столицу и увидеть резиденцию президента Акорда.

Отвечая на письма детей, Касым-Жомарт Токаев поздравил их с Новым годом и направил именные подарки.

Глава государства призвал всех детей стремиться к знаниям, читать книги и заниматься спортом, беречь природу и творить добро!

 

#дети #Токаев #президент #праздник #поздравление #письма

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