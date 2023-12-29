Казахстанские дети рассказали о своих мечтах президенту

Глава государства ответил на новогодние письма детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
Традиционно в канун Нового года во всех регионах Казахстана устанавливаются «Ели желаний», где каждый ребенок может оставить конверты со своими пожеланиями.
В этом году в рамках акции на имя президента поступило большое количество писем со всех уголков страны, в том числе более 100 – от детей из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности, сирот.
Дети делились своими мечтами иметь велосипед, домбру или компьютер, побывать в летнем лагере и даже посетить столицу и увидеть резиденцию президента Акорда.
Отвечая на письма детей, Касым-Жомарт Токаев поздравил их с Новым годом и направил именные подарки.
Глава государства призвал всех детей стремиться к знаниям, читать книги и заниматься спортом, беречь природу и творить добро!