Казахстанские газеты реорганизованы в единый бренд "Қазақ газеттері"

В связи с объединением коллективов был произведен ряд назначений.

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Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, прибывший с рабочим визитом в Алматы, встретился с коллективом «Қазақ газеттері», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В состав недавно реорганизованных коллективов вошли издания «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Ана тілі», «Ақиқат», «Мысль», «Тенге монитор», «Уйгур авази», «Уркер», «Акжелкен», «Балдырган», «Улан», «Дружные ребята».

В ходе встречи, в связи с объединением двух коллективов был произведен ряд назначений.

Думан Анаш назначен заместителем генерального директора – руководителем Алматинского филиала «Қазақ газеттері», Ерлан Жунус стал главным редактором газеты «Ана тілі» и Асыл Сагымбеков назначен главным редактором журнала «Мысль».

Кроме того, министр поблагодарил за плодотворный труд и наградил отраслевыми медалями Шамшидина Паттеева, занимавшего пост генерального директора «Қазақ газеттері» и бывшего главного редактора газеты «Ана тілі» Кали Сарсенбая.

По итогам совещания Дархан Кыдырали отметил, что у сотрудников коллектива повысилась заработная плата, гонорары и премии.

Также перед новым руководством были поставлены соответствующие задачи.