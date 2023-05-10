Казахстанские колледжи вернули лицензии по 780 квалификациям

В Казахстане более 200 колледжей вернули лицензии по 780 квалификациям 624 специальностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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Как сообщили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования, в период подготовки и проведения государственной аттестации 219 колледжей вернули лицензии по 780 квалификациям 624 специальностей. Еще один частный колледж в Восточно-Казахстанской области закрылся.

По информации Минпросвещения, с начала года в 519 колледжах страны проведена государственная аттестация. Хорошие показатели наблюдаются в организациях технического и профессионального образования городов Алматы и Астаны, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областей.

При этом более 300 колледжей не прошли аттестацию. Основные из них расположены в городе Шымкенте, Павлодарской и Кызылординской областях. Также слабые показатели наблюдаются в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской и Актюбинской областях.

«Перед началом контрольных мероприятий проводится информационно-разъяснительная работа. Государственная аттестация уже выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования. Сейчас идет работа по возвращению действующей лицензии и приложений к лицензии на осуществление образовательной деятельности еще 9 частных колледжей, в Астане, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях. Они не ведут образовательную деятельность. Также выявлены 10 колледжей, выполняющих образовательную деятельность без приложения к лицензии», – сообщил председатель комитета Ернур Дауенов.

Основные нарушения выявлены по рабочим учебным планам, рабочим учебным программам по дисциплинам и модулям учебного плана, прохождению производственного обучения и профессиональной практики, обучению базовым, профессиональным модулям, не соответствующим требованиям государственного общеобязательного стандарта.

Уполномоченным органам дали рекомендации оказать методическую помощь организациям ТиПО в разработке и составлении рабочих учебных программ и планов.