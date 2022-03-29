Пару дней назад казахстанцев обрадовала весть из Атырау о том, что врачи вылечили последнего пациента, болевшего СOVID-19. 70-летнюю Сауле Жолдыбаеву, попавшую в модульную инфекционную больницу с 40-процентным поражением легких, а после лечения здоровую и счастливую женщину, медики провожали под овации. Какова ситуация в других регионах, рассказали в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz.

Стабильная ситуация и в Туркестанской области. В регионе развернуты 809 коек в инфекционных стационарах, однако на данный момент они пусты, так как ни одного болеющего коронавирусной инфекцией пациента нет.

Радует эпидемиологическая ситуация и на западе страны. Если в инфекционном стационаре Актюбинской области лечение проходят 5 больных, в Западно-Казахстанской области – трое, то в Мангистауской – 6.

В Кызылординском стационаре находятся 10, в Шымкенте – 12, в Акмолинской – 14, в Павлодарской и Карагандинской областях – 26, в столице – 30, в Жамбылской области – 35, в Восточно-Казахстанской – 40, в Северо-Казахстанской – 38, в городе Алматы – 49 человек. Больше всего пациентов в ковидной больнице Алматинской области – 88 человек.

«Лучшая защита от коронавирусной инфекции – это предупреждение болезни. Если мы, казахстанцы, продолжим вакцинацию и ревакцинацию, то будем также радоваться за каждый регион, как мы это делаем сейчас за Атыраускую и Туркестанскую области», – призвали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.