Казахстанские пара велосипедисты завоевали очередную медаль на чемпионате Азии

На чемпионате Азии по паравелоспорту на треке казахстанские спортсмены Султанмурат Мералиев (пилот) и Кенжегул Сейтжан (стокер) показали высокие результаты в мужской гонке в тандеме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

Преодолев дистанцию за 11,749 секунды, они одержали победу в заезде за бронзовую медаль.



В финале за золотую награду лучшими стали представители Малайзии, показав время 11,619 секунды. Второе место заняли спортсмены Таиланда, уступив победителям 1,892 секунды.



Данная медаль стала четвертой в активе сборной Казахстана на текущем чемпионате. Ранее команда завоевала «золото» в мужской гонке на 4 км, «серебро» в аналогичном заезде среди женщин, а также «бронзу» в командном спринте.



Напомним, чемпионат Азии по паравелоспорту на треке проходит в Малайзии и завершится 27 февраля. В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из 16 стран Азии.



Казахстанскую сборную представляют шесть спортсменов.