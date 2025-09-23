Участницам известного проекта от 60 до 74 лет

Фото: пресс-служба Минкультуры

Проект «Әлемді таңқалдырған қазақ әжелері» будет представлен на Неделях моды в Париже и Милане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным ведомства, на одних из самых престижных европейских модных площадках - Paris fashion week и Milan fashion week будет представлен уникальный культурный проект – «Әлемді таңқалдырған қазақ әжелері» («Бабушки, покорившие мир»).

Участницам известного проекта от 60 до 74 лет. Все они были отобраны через кастинг из разных регионов страны. Покорять мировой подиум в Европу отправятся 20 представительниц элегантного возраста. На показах они представят коллекцию в национальном стиле «Ақ маржан».

Автор проекта – Раушан Ануарбекова, известный дизайнер, член Евразийского союза дизайнеров, академик Национальной академии дизайнеров. Она известна своими современными коллекциями, вдохновленными казахскими традициями, и ранее представляла свои работы на подиумах Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, Aspara Fashion Week.

Это будет уже четвертое участие проекта «Әлемді таңқалдырған қазақ әжелері» на Неделях моды в Европе. В этот году оно приурочено к Международному дню пожилых людей, а также к традиционно отмечаемому в Казахстане Месяцу пожилых.