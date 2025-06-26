Казахстанские правоохранители берут на вооружение робота-полицейского

Закон и Порядок
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В Министерстве внутренних дел представили нового сотрудника – роботизированного пса, готового охранять общественный порядок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Робот прибыл к нам из Китая, а «познакомились» с ним казахстанские стражи порядка на полицейском форуме в Дубае. Решили протестировать в наших реалиях, заказали демо-версию. Разработчики прислали полноценный образец – полностью роботизированный комплекс. Клички у робота-полицейского нет, в обиходе у наших полицейских он пока просто «собачка».

«Собачка» может использоваться как на улицах, так и в помещениях. Во всяком случае наши правоохранители планируют использовать «питомца» в аэропорту столицы. Сотрудник полиции должен его контролировать – есть специальный пульт управления с мини-камерой, но ему вовсе не обязательно держать служивого пса на поводке: робот-полицейский может спокойно в одиночку патрулировать вверенную ему зону, транслируя окружающую действительность на монитор в Центр оперативного управления. В случае несанкционированного сбора граждан робот может воспроизводить звуковое предупреждение с призывом разойтись, способен поддерживать общественный порядок – вдруг кто курит в неположенном месте, эту сцену также увидят полицейские.

В чем очевидный плюс подобного «живого» устройства? Все просто: люди не смогут пройти мимо подобного «пса», обязательно будут рассматривать. Что исключительно на руку стражам правопорядка: потенциально в «морду» робота, в которую вмонтирована камера с прямой трансляцией, может посмотреть и находящийся в розыске преступник. Система тут же считает его портретные данные и отправит уведомление об обнаружении «объекта».

#полиция #робот-полицейский

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