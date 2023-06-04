Казахстанские шахматисты одержали победу в чемпионате Азии

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В субботу, 3 июня, в Алматы прошел Континентальный чемпионат Азии по шахматам в дисциплине "блиц".

Это один из самых быстрых вариантов шахмат: спортсмену дается 3 минуты на всю партию, и по 2 секунды добавляются на каждый ход.

По итогам девяти раундов в упорной борьбе победу одержали казахстанские спортсмены. Чемпионом в открытом блиц-турнире стал мастер FIDE, 20-летний Арыстан Исанжулов из Семея. Второе место – у шахматиста из Индии Венкатеша Пранава, на третьем месте – наш соотечественник Денис Махнев.

Среди женщин золото досталось женскому международному мастеру из Алматы, 18- летней Ксении Балабаевой. Серебро получила Дивья Дешмух из Индии, бронза - у монгольской шахматистки Турмунхийн Мунхзул.

Соревнования проходили во дворце спорта им. Балуан Шолака. Участие в нем приняли 116 шахматистов из почти 20 стран мира.

Как рассказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Гульмира Даулетова, традиционно ежегодные чемпионаты по блицу проводятся в Азии вместе с соревнованиями по классике. В прошлом году золото в блице среди шахматистов континента тоже досталось Казахстану.