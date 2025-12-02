Казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на юниорском этапе Кубка мира
Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге выступила на этапе Кубка мира в Гонконге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Лучший результат в нашей сборной показал Нуржан Абжанов. Он финишировал на 22-м месте.
Берик Орынбасар стал 56-м, Нурмухаммед Балтабай - 61-м, Нариман Уалихан - 71-м, Александр Шешин - 103-м, Жанарбек Жанузаков - 138-м, Анварбек Бауыржан - 179-м.
В командных соревнованиях Казахстан занял восьмое место.