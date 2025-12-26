Казахстанские штангисты завоевали четыре «золота» на турнире в Кыргызстане

Спорт
162

В активе нашей сборной есть еще одно "серебро".

Фото: НОК

Команда Казахстана по тяжелой атлетике отметилась пятью медалями на международном турнире в Бишкеке (Кыргызстан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В активе нашей сборной четыре "золота" и одно "серебро".

Первыми на турнире стали Акмолда Сайрамкез (до 65 кг), Аянат Жумагали (до 77 кг), Сания Орманбаева (до 86 кг), Акерке Байманап (свыше 86 кг).

На втором месте завершила свое выступление Марта Давлетиярова (до 77 кг).

#Спорт #штанга

