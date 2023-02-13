Казахстанские спасатели ползком пробивают себе дорогу под завалами в Турции – видео МЧС

В ходе всего их нахождения под обломками при помощи рации текущая обстановка передается коллегам, которые контролируют весь процесс.

Фото пресс-службы МЧС РК

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК опубликовала видео, как казахстанские спасатели в Турции разбирают обломки разрушенного землетрясением жилого дома в поисках пострадавших, сообщает Kazpravda.kz.

"Они ползком пробивают себе дорогу через узкие проемы и щели через груду обрушенного строительного материала и остатков домашней мебели", - говорится в сообщении МЧС.

В ходе всего их нахождения под обломками при помощи рации текущая обстановка передается коллегам, которые контролируют весь процесс и в случае необходимости оперативно ринутся на помощь, рассказали в министерстве.

"Поиск в том числе ведется по фотографиям, предоставленным родственниками", - добавили в пресс-службе.