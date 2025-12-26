Фото: НОК

Казахстан в 2025 году стал площадкой для проведения крупных международных соревнований. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов подводя итоги 2025 года.



Он отметил, что впервые завоеваны золотые медали Азиатских игр в шорт-треке, получены первые награды в фехтовании и фристайл-акробатике, достигнуты высокие результаты в дзюдо, боксе, художественной гимнастике, фигурном катании, стрельбе из лука и парабиатлоне. Знаковым событием стал выход футбольного клуба «Кайрат» в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.



Также Казахстан в 2025 году стал площадкой для проведения крупных международных соревнований, включая этапы Кубка мира по боксу и фристайлу, турниры серии Grand Slam по дзюдо, а также соревнования по ряду олимпийских видов спорта. Впервые в стране прошли конференция и генеральная ассамблея Азиатского паралимпийского комитета, что укрепило статус Казахстана как одного из центров инклюзивного спорта в Азии.