Казахстанские студенты представят проект на конкурсе космических приложений NASA

Фото: пресс-служба МП РК

Честь РК будут защищать павлодарские студенты колледжа информационных технологий Роман Устименко, Жан Бейсекеев, а также ученик школы им. Ахмета Байтурсынова Игорь Мартынюк, сообщает Kazpavda.kz

По информации Минпросвещения, команда разработала 3D-сайт и спроектировала модель солнечной системы.

По итогам регионального этапа они стали глобальными номинантами конкурса космических приложений Nasa Space Apps Challenge-2024 среди 8 715 команд из 152 стран мира.

Теперь проекты номинантов рассмотрит команда экспертов-судей из NASA и космических агентств-партнеров, которые определят глобальных финалистов.

Также в ведомстве отметили, что из 8,7 тыс. команд по всему миру жюри отобрало лишь 940, две из которых – казахстанские.