В Кемере завершился международный турнир по муайтай XIIII Antalya Open Cup. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 25 стран мира, в том числе представители сборной Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По данным министерства, на этом турнире казахстанцы завоевали 20 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв 2-е место в общекомандном зачёте.

Первое место заняла сборная Турции (26-50-73), третье — команда Венгрии (9-4-0).

Antalya Open Cup является одним из престижных международных турниров по муайтай. Результат сборной Казахстана в очередной раз подтвердил конкурентоспособность отечественных тайбоксеров на мировой арене, подчеркнули в министерстве.